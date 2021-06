Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Drochtersen sucht Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am Sonntag, den 20.06. ist es zwischen 11:00 h und 17:00 h in Drochtersen auf der Elbinsel Krautsand in der Elbstraße zu einem Unfall gekommen, für den die Ermittler nun die oder den Verursacher und Zeugen suchen. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug den dortigen Parkplatz befahren und ist dabei gegen den dort abgestellten grauen Opel Meriva geprallt.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern ist die bzw. der Verantwortliche dann davongefahren. Es wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Drochtersener Polizei zu melden.

