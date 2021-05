Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Erfolgreiches Wochenende der Bundespolizei auf dem Bahnhof Stralsund

Stralsund (ots)

Samstagmittag (01.05.21) kontrollierten Bundespolizisten auf dem Bahnhof Stralsund zwei Reisende, die eigentlich unentdeckt bleiben wollten. Da sich die junge Frau nicht ausweisen konnte und Verständigungsschwierigkeiten zeigte, ging es zur Überprüfung der Personalien zur Wache der Bundespolizei. Wenige Minuten später folgte ein dazugehöriger Mann.

Nach erste Ermittlungen wurde bekannt, dass die junge vietnamesische Staatsangehörige keinen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet hatte. Hier übernahm die Landespolizei und anschließend die Ausländerbehörde Stralsund die weiteren Maßnahmen.

Für den Mann wiederum ging es am Sonntag (02.05.21) zum Amtsgericht Stralsund. Seit Mitte 2020 hielt sich der 21-Jährige bereits wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz ohne erforderliche Aufenthaltstitel im Bundesgebiet auf und blieb für die Behörden unerreichbar. Nach richterlicher Vorführung am Amtsgericht Stralsund endete nun vorläufig die Freiheit in der Justizvollzugsanstalt Stralsund.

So endete der Sonntag auch für einen 44-jährigen Mann. Er ist seiner Hauptverhandlung Anfang des Jahres ferngeblieben, sodass durch das Amtsgericht Chemnitz der Mann per Haftbefehl wegen Sachbeschädigung ausgeschrieben und gesucht wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell