Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Radfahrerin verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten. Schmuck und Bargeld entwendeten unbekannte Täter am Montag zwischen 9 und 15:30 Uhr aus einem Einfamilienhaus Am Triften. Sie hebelten eine Tür auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten hier die Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten sie letztlich unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Radfahrerin verletzt

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Montag gegen 13:30 Uhr eine 32-jährige Radfahrerin verletzt. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin wollte von einer Grundstücksausfahrt auf die Hauptstraße einfahren, dabei übersah sie die herannahende Zweiradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt, sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

