POL-NB: alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Demmin (ots)

Am 10.09.2021 gegen 17:00 Uhr beabsichtigte der 86-jährige Fahrer eines PKW BMW in Demmin auf der Straße "An der Mühle" im Bereich der dortigen Sparkasse zu wenden. Ein 55-jähriger Radfahrer fuhr auf dieser Straße in Richtung Pensiner Weg. Bei dem Wendemanöver kollidierten der PKW und der Radfahrer und der Radfahrer fiel auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem RTW ins Krankenhaus Demmin gebracht. Außerdem wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,48 Promille festgestellt und deshalb eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch die KKAst Demmin geführt. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 20 Euro am Fahrrad.

