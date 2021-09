Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 110 bei Anklam (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Anklam (ots)

Am 07.09.21, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich auf der B 110 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 68-jähriger Deutscher Staatsangehöriger mit seinem Traktorgespann, bestehend aus einem RS09 und einem Anhänger, die B 110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen. Auf Höhe der Ortslage Görke beabsichtigte er nach rechts auf einen angrenzenden Feldweg abzubiegen. Der 40-jährige Fahrer eines nachfolgenden Renault-Transporters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Traktorgespann nach vorn geschleudert. Dabei fiel der 68-Jährige vom Traktor, welcher keine Fahrerkabine besitzt, und geriet in der weiteren Folge unter den Transporter. Dabei wurde der Traktorfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Transporter wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und sein 38-jähriger Beifahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Fahrzeug eingeklemmt. Dieser musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Anklam, Medow und Postlow aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Verletzten, ebenfalls deutsche Staatsangehörige, wurden mittels RTW ins Klinikum verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 110 ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

