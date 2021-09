Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Wiek auf Rügen

PR Sassnitz (ots)

Am 07.09.2021 gegen 07:15 Uhr erhielt die Polizei von der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Information, dass in der Hauptstraße in Wiek ein Einfamilienhaus brennt, welches von einem 83-jährigen Mann und seiner 67-jährigen Ehefrau bewohnt war. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wiek, Altenkirchen, Putgarten, Breege, Glowe, Sagard und Sassnitz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Der 83-jährige Mann konnte sich selbst aus dem Haus retten. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Bergen gebracht. Seine 67-jährige Ehefrau wird gegenwärtig noch vermisst. Bei der Begehung des Brandobjektes nach Abschluss der Löscharbeiten wurde im Obergeschoss eine weibliche Leiche aufgefunden. Ob es sich dabei um die 67-jährige Bewohnerin handelt, ist derzeit unklar. Zur Klärung der Identität der Verstorbenen und der Todesursache wurde ein Rechtsmediziner angefordert. Die Ermittlungen der Rechtsmedizin dauern an. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Andere Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei werden sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Auch hier dauern die Ermittlungen an. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

