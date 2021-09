Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Güttin

Bergen auf Rügen (ots)

Am Abend des 05.09.2021 wurde dem Polizeihauptrevier Bergen gegen 20:25 Uhr eine brennende Wohnung in Güttin gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten waren etwa 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dreschvitz, Bergen, Gingst, Sehlen, Rambin und Altefähr, sowie Rettungswagen und Notarzt vor Ort. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer der Wohnungen ein Stapel Zeitungen durch den deutschen Wohnungsinhaber und gleichzeitigen Tatverdächtigen entzündet. Dieser habe dann versucht den Brand selbständig zu löschen, jedoch gelang dies nur mit Hilfe von weiteren Anwohnern, welche durch den Feuermelder und Rauch auf den Brand aufmerksam wurden. Der Wohnungsinhaber wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in das Sana Krankenhaus Bergen eingeliefert. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Gegen ihn wird nun aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Weitere Anwohner wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Henry Gaßmann

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Stgraße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell