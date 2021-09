Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schmierereien in Röbel (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots)

In der Zeit vom 04.09.21, 22:30 Uhr bis zum 05.09.21, 10:00 Uhr kam es in Röbel, Gotthunskamp zu erheblichen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Durch bislang unbekannte Täter wurden an den Schulgebäuden, der Müritz Therme, einer Bushaltestelle, einem PKW, einem Stromkasten, sowie an diversen Schildern und Werbetafeln Schmierereien angebracht. Lassen die Schmierereien an sich schon auf mangelnde Intelligenz des Täters oder der Täter schließen, so wird dies durch die Fülle von orthografischen Fehlern noch untermauert. In seinen beleidigenden Graffitis beschimpfen der oder die Täter unter anderem mehrfach die Stadt Röbel als "asozial". Der durch die Graffitis verursachte Schaden ist beträchtlich, da allein deren Beseitigung einen enormen Aufwand bedeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern machen können. Informationen nimmt das Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931 8480, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell