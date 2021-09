Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Krankenfahrstuhl und PKW kollidieren in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in der John-Schehr-Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem PKW. Eine 85-jährige, deutsche Fahrerin eines Krankenfahrstuhls fuhr aus einer Grundstückseinfahrt kommend auf die Fahrbahn der John-Schehr-Straße. Dabei übersah sie einen auf der John-Schehr-Straße fahrenden PKW Opel und kollidierte mit diesem. In Folge des Zusammenstoßes fiel der Krankenfahrstuhl auf die Seite. Durch den Sturz auf die Fahrbahn erlitt die Fahrerin des Krankenfahrstuhls schwere Verletzungen. Sie wurde daher mit einem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer des PKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

