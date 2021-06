Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Taschendiebe unterwegs: Achten Sie auf Ihre Geldbörse!

Mönchengladbach (ots)

Bei der Polizei Mönchengladbach wurden jüngst drei Taschendiebstähle gemeldet. In allen Fällen war die Geldbörse das Ziel der Täter.

Am Mittwoch, 16. Juni, war eine 50-jährige Frau kurz nach 12 Uhr in einem Supermarkt an der Straße "Markt" und legte ihre Geldbörse nach dem Bezahlen in ihre Einkaufstasche. Gemeinsam mit unbekannten Personen nutzte sie den dortigen Aufzug. Nachdem sie diesen verlassen hatte, merkte sie, dass die Geldbörse fehlte. Sie berichtete, dass eine ca. 40 Jahre alte und etwa 1.70m große Frau mit schwarzen, zum Zopf gebundenen Haaren sehr nah neben ihr gestanden habe. Sie trug ein lachsfarbenes Oberteil und eine dunkle Hose.

Einem 77-jährigen Mann wurde auf einem Supermarkparkplatz am Stapper Weg in Odenkirchen am Donnerstag1 07. Juni, gegen 10 Uhr nach dem Einkauf das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche gestohlen. Er konnte lediglich berichten, dass ihm dort zwei Männer recht nahe gekommen seien, ihn aber nicht angesprochen oder angerempelt hätten. Er beschrieb sie als etwa 25-30 Jahre alt, einer trug ein T-Shirt und einer ein kurzärmeliges Hemd.

Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 15.15 und 15.30 Uhr bestahlen Diebe eine 48-jährige Frau an der Bahnstraße. Sie musste in einem Supermarkt feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche war, nachdem sie zuvor nach bei dem angrenzenden Bäcker bezahlt hatte.

Die Polizei rät: Tragen Sie Ihre Wertgegenstände nah am Körper, im besten Falle gesichert. Schließen Sie Jacken- und Handtaschen wenn möglich komplett. Seien Sie aufmerksam, wenn ihnen fremde Personen zu nahe kommen. Viele nützliche Tipps und Präventionsunterlagen finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs . (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell