Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle von Katalysatoren

Mönchengladbach (ots)

Im Laufe der Nacht zu Mittwoch haben Diebe in den Stadtteilen Mülfort und Giesenkirchen bei insgesamt drei Autos jeweils den Katalysator gestohlen.

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni, 20 Uhr und Mittwoch, 16. Juni, 6.50 Uhr gingen sie gleich zwei an der Straße Ahrener Feld geparkte Autos an, demontierten und stahlen den Katalysator. Es handelt sich um einen Opel und einen Mitsubishi.

Selbiges ereignete sich in Mülfort zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr, ebenfalls an einem Opel, der geparkt am Römerbrunnen stand.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell