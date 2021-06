Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Im großen Stil mit gestohlenen Debitkarten bereichert: Zwei Tatverdächtige ermittelt, 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 15. Juni 2021, mit der Unterstützung von Sicherheitspersonal eines Logistikunternehmens einen Mann und eine Frau als Tatverdächtige ermitteln und vorläufig festnehmen können. Der 26-jährige Mann befindet sich seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft.

In den vergangenen Monaten waren im Mönchengladbacher Stadtgebiet vermehrt sowohl Debitkarten als auch die Briefe mit der PIN-Mitteilung auf dem Postweg "verschwunden". Anschließend wurde, größtenteils erfolgreich, versucht, Geld von dem entsprechenden Konto abzuheben. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach nahm im engen Austausch mit dem Logistikunternehmen die Ermittlungen auf.

Nicht zuletzt ein Hinweis von aufmerksamen Anwohnern auf ein verdächtiges Fahrzeug an einem abschließbaren Postablagekasten führte dazu, dass die beiden Tatverdächtigen am Mittwochmorgen, 16. Juni, vorläufig festgenommen werden konnten. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachteten, wie die beiden Tatverdächtigen mit einem Auto zu dem Postablagekasten am Krummer Weg kamen und das Fahrzeug so rangierten, dass es den Blick auf den Kasten verbarg. Der 26-Jährige stieg sodann aus, öffnete ihn mit einem Schlüssel, entnahm eine Kiste mit Post und stellte sie in sein Fahrzeug. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes stellten die beiden Personen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Konkret wird dem 26-Jährigen anhand durchgeführter Ermittlungen derzeit vorgeworfen, sich in den Monaten Mai und Juni dieses Jahres in sechs Fällen des Computerbetruges und besonders schweren Fall des Diebstahls strafbar gemacht zu haben. Zwei weitere Taten werden ihm und der 25-Jährigen in gemeinschaftlicher Tathandlung vorgeworfen. Die 25-Jährige ließ sich in der Vernehmung ein und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren läuft gegen sie.

Der 26-Jährige blieb festgenommen und wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gemäß Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Untersuchungshaft an, die der 26-Jährige dann auch sogleich antrat.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die beiden Beschuldigten auch für eine Vielzahl weiterer Taten des vergangenen Jahres als Tatverdächtige in Frage kommen. Um wie viele Taten es sich hier letztendlich handelt und wie hoch die Summe ist, die hierbei erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Diesbezüglich werden noch umfangreiche weitere Ermittlungen durchgeführt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich es sich um eine hohe fünfstellige Schadenssumme handelt.

Keine der beiden Personen ist bei dem Logistikunternehmen oder einem seiner Subunternehmen angestellt. Wie der Schlüssel in den Besitz des Tatverdächtigen gelangte, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell