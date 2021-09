Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B 198 bei Wesenberg (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 07.09.2019, um 18:20 Uhr, ereignete sich auf der B 198 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Deutscher befuhr die B 198 aus Richtung Wesenberg kommend in Richtung Mirow und beabsichtigte mit seinem Renault Transporter nach rechts in Richtung Weißer See abzubiegen. Ein 42-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Fahrrad den neben der B 198 befindlichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen beachtete der Fahrzeugführer des Transporter den Radfahrer nicht und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

