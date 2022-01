Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei begleitet vermeintliche Kohltour in Ottersberg - Gegendemo in Achim

Landkreis Verden (ots)

Nachdem in sozialen Netzwerken zu einem erneuten "Spaziergang" in Achim aufgerufen worden war, wurde eine entsprechende Gegendemonstration angemeldet, deren rund 70 Teilnehmenden am Mittwoch gegen 18 Uhr am Rathaus in Achim eintrafen. Diese hielten sich an alle Auflagen, besondere Vorkommnisse verzeichnete die Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Rahmen dieser stationären Versammlung nicht. Die selbsternannten Spaziergänger hingegen waren nicht erschienen.

Zudem wurde für Mittwochabend zu einer "Kohltour" in Ottersberg aufgerufen. Rund 70 Personen kamen unangemeldet im Bereich des Busbahnhofs Am Brink zusammen. Die Versammlungsteilnehmenden setzten sich gegen 18 Uhr über die Grüne Straße und die Große Straße in Bewegung, um letztlich wieder zum Busbahnhof zurückzukehren. Hier löste sich die Versammlung wieder auf. Während des Aufzuges ignorierten einige Teilnehmenden in Ottersberg die Auflage, eine FFP2-Maske zu tragen. Daher leitete die Polizei neun Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und schloss die Maskenverweigerer von der Versammlung aus.

Schließlich lösten sich die Versammlungen in Achim und Ottersberg gegen 19 Uhr wieder auf. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz wurde durch Beamtinnen und Beamte der Zentralen Polizeidirektion Oldenburg unterstützt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell