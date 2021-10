Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Mobiler Blitzer als Sitzgelegenheit benutzt

Schwetzingen (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23.40 Uhr meldeten Anwohner mehrere Personen, welche den mobilen Blitzer am Schlossplatz in Schwetzingen angehen würden. Die eingesetzten Beamten konnten zwei 21-Jährige alkoholisierte Frauen antreffen, die auf dem Blitzeranhänger "chillten". Die Frauen zeigten sich nach einem belehrenden Gespräch mit dem Hinweis, dass der Blitzer keine Sitzgelegenheit darstellt, einsichtig und gingen nach Hause. Ein Schaden entstand nicht.

