Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bäckerei

Gronau (ots)

Eingebrochen in eine Bäckerei sind Unbekannte in Gronau. Zu dem Geschehen an der Vennstraße kam es zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 05.15 Uhr. Die Täter nahmen einen Einsatz einer Registrierkasse samt Bargeld mit, nachdem sie zuvor eine Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

