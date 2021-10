Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 13.20 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Robert-Bosch-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Rhede leicht verletzt wurde. Er hatte die Münsterstraße in Richtung Rhede befahren und zu spät bemerkt, dass vor ihm ein 44-jähriger Autofahrer aus Bocholt verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

