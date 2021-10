Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Möglicherweise Diebstahl verhindert

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch überprüften Polizeibeamte im Bereich der Werther Straße einen mit zwei Personen besetzten Klein-Transporter mit Bochumer Kennzeichen. Für den Umstand, dass die gesamte Ladefläche mit leeren Dieselkanistern zugestellt war, hatten die beiden Bochumer eine wenig glaubhafte Erklärung parat. Im Innenraum lagen mehrere Schläuche und Kraftstofffilter und die beiden Männer sind wegen Diebstahls und Tankbetrugs bekannt. Konkrete Straftaten konnten ihnen nicht zur Last gelegt werden, beide durften die Fahrt fortsetzen. Etwaige Kraftstoffdiebstähle in Bocholt wurden bislang weder aus der Zeit vor der Kontrolle noch in den Stunden danach angezeigt.

