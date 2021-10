Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Geschädigter nach Parkplatz-Unfall gesucht

Vreden (ots)

Nicht den Verursacher, sondern den Geschädigten sucht die Polizei nach einem Unfall in Vreden-Lünten: Eine Autofahrerin hatte am Montag ihren Wagen in Höhe der Kirche geparkt. Als sie nach Hause zurückkehrte, stellte die Frau einen Schaden am Fahrzeug fest. Möglicherweise hat sie beim Ausparken gegen 21.30 Uhr ein nebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Dabei soll es sich um einen dunkel lackierten VW gehandelt haben. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

