POL-BOR: Borken - Farbschmierereien an Schule

Borken (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine Schule in Borken-Gemen an mehreren Stellen durch Schmierereien verunstaltet. Zu den Sachbeschädigungen kam es an mehreren Gebäuden, Straßenschildern und einer Sitzbank. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Neumühlenallee; die Tatzeit liegt zwischen dem 15. Oktober, 16.00 Uhr, und dem 26. Oktober, 13.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

