Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Pkw-Aufbrüche ++ Winsen - Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Seevetal/BAB 1 - Zusammenstoß beim Spurwechsel

BuchholzBuchholz (ots)

Mehrere Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Mittwoch (11.11.2020) kam es in Buchholz zu mindestens vier Pkw-Aufbrüchen. In allen Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten Geldbörsen, die in den Fahrzeugen zurückgelassen worden waren.

In der Straße Im Waldfrieden traf zwei PKW, die im Bereich des Wendehammers abgestellt waren. In der Straße Schaftrift wurde ein VW Transporter von den Tätern aufgebrochen. Im Rosenweg entwendeten die Diebe das Portmonee aus einem VW Touran.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Winsen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Heute (12.11.2020), gegen 0:20 Uhr kontrollierten Beamte einen 34-jährigen Mann, der in der Dieselstraße mit seinem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle machten Die Beamten einen Drogentest mit dem Mann. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Amphetamine an. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seevetal/BAB 1 - Zusammenstoß beim Spurwechsel

Ein 45-jähriger Mann hat am Mittwoch (11.11.2020), gegen 6:20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Audi vom Beschleunigungsstreifen aus direkt über alle drei Spuren auf den linken Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 50-jährigen Mannes sowie mit dem Ford eines 59-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Anschließend prallte der Audi noch gegen die Mittelschutzplanke.

Der Unfallverursacher sowie zwei 40 und 46 Jahre alte Männer, die als Mitfahrer im Ford saßen, wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Krankenwagen In umliegende Krankenhäuser. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell