POL-WL: Nach Frontalzusammenstoß zu Fuß geflüchtet ++ Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht ++ Seevetal/Maschener Kreuz - Mercedes flüchtet vor Verkehrskontrolle ++ u.w.M.

Nach Frontalzusammenstoß zu Fuß geflüchtet

Auf dem Rehmendamm kam es am Dienstagabend (10.11.2020) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23:20 Uhr geriet ein 32-jähriger Mann, der mit einem Ford ortsauswärts unterwegs war, in einer Rechtskurve in Höhe des Bahnhofes in die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem Audi eines 25-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß stiegen beide Fahrzeugführer aus, der 32-Jährige lief jedoch fluchend davon. Der 25-jährige Audi Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Polizeibeamte suchten die Anschrift der Halterin des Ford auf. Ihren Lebensgefährten, den mutmaßlichen Fahrer, trafen sie in der Wohnung zunächst nicht an. Bei genauerer Nachschau entdeckten die Beamten den Mann jedoch auf dem Balkon der Nachbarwohnung, wo er sich hinter einer Abtrennung versteckt hielt. Der 32-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm aufgrund seiner deutlichen Alkoholbeeinflussung eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, wird auf rund 12.000 EUR geschätzt.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (10.11.2020), gegen 14:15 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße Rehrhöfe in die Hamburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleintransporters, der von der Hamburger Straße in die Straße Rehrhöfe abbog, stieß dabei mit einem 8-jährigen Jungen, der mit seinem Roller die Straße an der Ampel überqueren wollte, zusammen. Der Transporter touchierte den Jungen leicht und fuhr weiter, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem Jungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder dem Jungen halfen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Winsen - Betrunken gefahren

In der Schützenstraße kontrollierten Beamte am Dienstag (10.11.2020) einen 42-jährigen Mann, der mit einem Audi A6 unterwegs war. Hierbei stellten sie eine Alkoholbeeinflussung bei dem Mann fest. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 2,19 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem 42-Jährigen eine Blutprobe. Da für den Audi kein Versicherungsschutz besteht, wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, die Kennzeichen stellten die Beamten ebenfalls sicher.

Seevetal/Maschener Kreuz - Mercedes flüchtet vor Verkehrskontrolle

Am frühen Montagmorgen (09.11.2020), gegen 01:30 Uhr, wollten Beamte einen schwarzen Mercedes (WL-Kennzeichen), der von einem unbekannten Mann gefahren wurde, auf der Glüsinger Straße für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer missachtete jedoch die Haltzeichen und gab Gas. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Fleestedt und dann auf die A7 in Fahrtrichtung Hannover. Im Bereich des Maschener Kreuzes verloren die Polizisten den Blickkontakt zu dem Fahrzeug und brachen die Verfolgung ab.

Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben, insbesondere der Spaziergänger mit Hund, der sich zu der fraglichen Zeit an der Glüsinger Straße befand, werden gebeten, die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 zu kontaktieren.

Rosengarten/Nenndorf - Portmonee gestohlen und Geld abgehoben

Am Montag (9.11.2020), in der Zeit zwischen 10.00 und 10:30 Uhr, haben Trickdiebe einem 76-jährigen Mann auf einem Parkplatz an der Eckeler Straße die EC-Karte aus dessen Portemonnaie entwendet, als sie ihn unter einem Vorwand auf etwas Bargeld ansprachen. Das Pärchen (ca. 30 Jahre alt, sprachen beide Deutsch mit osteuropäischem Akzent), entfernte sich.

Erst am Folgetag bemerkte der 76-Jährige das Fehlen seiner EC-Karte. Beim Sperren der Karte stellte die Bank fest, dass unmittelbar nach dem Kartendiebstahl mehrere hundert Euro vom Konto abgehoben worden waren. Vermutlich hatten die Täter die Eingabe der PIN beim Bezahlen beobachtet und dem 76-Jährigen danach zielgerichtet die Karte gestohlen.

