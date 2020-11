Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gefährliche Körperverletzung mit Messer ++ Neu Wulmstorf/BAB 1 - Planenschlitzer waren unterwegs ++ Tostedt - Unter Drogeneinfluss gefahren ++ u. w. M.

Buchholz/Holm-SeppensenBuchholz/Holm-Seppensen (ots)

Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Heute (10.11.2020), gegen 7:05 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst in eine Flüchtlingsunterkunft in Holm-Seppensen gerufen. Dort war es zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen afghanischen Staatsangehörigen und einem 24-jährigen Iraker gekommen. Nach anfänglichen Schubsereien hatte der 24-Jährige - nach ersten Erkenntnissen - seinem jüngeren Kontrahenten mit einem Messer eine Stichverletzung zugefügt. Anschließend verließ der Beschuldigte die Unterkunft. Er konnte wenig später an seiner Arbeitsstelle vorläufig festgenommen werden. Gegen den 24-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zu den Vorwürfen machte er bislang keine Angaben.

Der 22-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Neu Wulmstorf/BAB 1 - Planenschlitzer waren unterwegs

In der Zeit zwischen Montag (9.11.2020), 18:00 Uhr und heute, 3:30 Uhr waren Diebe auf dem LKW-Stellplatz des Autohofes an der Anschlussstelle Rade unterwegs. Bei mindestens fünf Lkw schnitten die Täter die Planen der Auflieger großflächig auf, während die Fahrzeugführer in ihren Kabinen schliefen. Offenbar fanden die Täter aber keine geeignete Beute, so dass die Ladungen der Fahrzeuge unberührt blieben. Es blieb bei einem nicht unerheblichen Sachschaden durch das Zerschneiden der Planen.

Tostedt - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 49-jähriger Mann ist am Montag (9.11.2020) von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 8:25 Uhr mit einem Mercedes in der Freudenthalstraße unterwegs war. Die Beamten stellten körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Ein Drogentest zeigt er eine Beeinflussung durch Kokain bei dem Mann an. Außerdem konnte er nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, die in Deutschland keine Gültigkeit mehr hat. Gegen ihn, sowie die 45-jährige Fahrzeughalterin, die als Beifahrerin mit dem Fahrzeug saß, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm den Mann eine Blutprobe.

Seevetal/Maschen - Gas und Bremse verwechselt

Glück im Unglück hatte eine 81-jährige Frau, die am Montag (9.11.2020), gegen kurz nach 10 Uhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz an der Eichenallee fahren wollte. Die Frau verwechselte bei ihrem Automatikfahrzeug das Gas- und das Bremspedal und beschleunigte den Wagen ruckartig, so dass dieser durch die Randbepflanzung des Parkplatzes fuhr und auf die rund einen Meter tiefer gelegene Straße prallte. Die Frau blieb unverletzt, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4000 EUR.

Seevetal/BAB 7 - Auffahrunfall nach Fahrfehler

Drei leicht verletzte Menschen und vier beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Montag (09.11.2020) auf der A7 ereignet. Ein 81-jähriger Mann wollte gegen 16:15 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Fleestedt verlassen. Hierbei schaltete er nach eigenen Angaben versehentlich vom fünften in den zweiten Gang, wodurch das Fahrzeug ruckartig abbremste und der Motor ausging. Drei nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Zwei 22 und 39 Jahre alte Frauen sowie ein 32-jähriger Mann erlitten bei den Zusammenstößen leichte Verletzungen. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 22.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell