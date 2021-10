Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Tresor entwendet

Heek (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in Nienborg in eine Apotheke eingebrochen. Um in das Gebäude an der Heeker Straße zu gelangen, schlugen sie die Scheibe einer Tür ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell