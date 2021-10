Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Einbruch in Lagerraum scheitert

Reken (ots)

Einbrecher wollten am Wochenende mit Gewalt in einen Lagerraum auf dem Gelände eines Vereins in Klein Reken eindringen. Das misslang: Die Täter hatten sich erfolglos am Schließmechanismus zu schaffen gemacht. Das Geschehen spielte sich an der Straße Zum Sportplatz ab. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

