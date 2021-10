Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag in Ahaus bei einem Auffahrunfall erlitten. Die 35-Jährige hatte gegen 19.20 Uhr die Heeker Straße, K17, aus Richtung Ahaus kommend befahren, und musste vor dem Kreisverkehr mit Nordring und Schumacherring verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte ein dahinter fahrender 24-Jähriger zu spät: Der Ahauser prallte mit seinem Wagen auf. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

