Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Bocholt (ots)

"Ja, dann sind die wohl futsch." So lautete der Kommentar eines Verdächtigen zur Sicherstellung mutmaßlichen Diebesguts. Zur Vorgeschichte: Am Montagnachmittag überprüften Polizeibeamte auf der Dingdener Straße einen mit drei Personen besetzten Pkw aus Duisburg. Der 32-jährige Fahrer stand anhand des Ergebnisses unter Drogeneinfluss, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Der 32-jährige ist in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahls aus Baumärkten aufgefallen. Auch seine beiden Beifahrer sind als Ladendiebe bekannt. Im Kofferraum des Pkws fanden die Beamten mehrere elektronische Werkzeuge (Bohrer und Winkelschleifer) sowie Werkzeug-Akkus. Da die Personen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, stellten die Beamten die Gegenstände als mögliches Diebesgut sicher. Die Ermittlungen dauern an.

