Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - 3-G-Nachweis? Gast schlägt zu!

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Innenstadt gerufen. Der Wirt gab an, von einem Gast geschlagen worden zu sein, nachdem er diesen aufgefordert habe, den 3-G-Nachweis zu erbringen. Er habe sich dann gewehrt und zurück geschlagen. Ein Zeuge bestätigte, dass der Gast den Wirt mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Der beschuldigte Gast, ein 33-jähriger in Gelsenkirchen gemeldeter Mann, wurde durch die Beamten wenig später angetroffen. Er stritt ab, den Wirt geschlagen zu haben und erstattete seinerseits Anzeige gegen diesen. Die Beamten erteilten dem polizeibekannten 33-Jährigen einen Platzverweis und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

