Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Radfahrer gefährdet

Betzdorf (ots)

Am 23.08.2021, gegen 19:40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Radfahrer die Kölner Straße im Stadtgebiet von Betzdorf in Richtung Wallmenroth. Etwa 500 m vor dem Ortsausgang, überholte ein schwarzer Audi A3 den Radfahrer. Beim Überholvorgang schrie der Beifahrer des Pkw Audi aus dem geöffneten Seitenfenster den Radfahrer an; weiterhin unterschritt der Fahrzeugführer den Sicherheitsabstand zum Radfahrer erheblich. Der Radfahrer erschrak und steuerte dabei sein Fahrrad gegen den Hochbordstein. Einen Sturz konnte er soeben noch verhindern. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wallmenroth fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf unter 02741-9260 zu melden. Vom Audi konnte nur das Teilkennzeichen WW für den Zulassungsbezirk des Westerwaldkreises abgelesen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell