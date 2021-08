Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Niederfischbach (ots)

Am 21.08.2021, gegen 17:40 Uhr befuhren ein 52-Jähriger und seine 40-jährige Frau mit ihren Pedelecs den Radweg aus Oberasdorf kommend in Richtung Niederfischbach. Im Verlauf der Strecke verzögerte der 52-jährige Mann seine Fahrgeschwindigkeit, um einem 41-jährigen Radfahrer das Überholen zu ermöglichen. Die nachfolgende Ehefrau erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell