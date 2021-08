Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagabend kam es in der Asbacher Straße in Linz zu einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg. Nachdem eine 33-jährige Frau aus St.-Katharinen ihren Pkw ordnungsgemäß an einem Fußgängerüberweg anhielt, um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, fuhr ein 32-jähriger Mann aus Frankfurt auf den Pkw auf. Hierbei wurde die wartende Fahrerin leicht verletzt.

