Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter entwendet 1000 Euro aus Geldautomaten

Minden-Lübbecke (ots)

Ein bisher unbekannter Mann entnahm Anfang September 2020 in Bärenkämpen aus dem Ausgabefach eines Geldautomaten das hinterlassene Bargeld des vorherigen Kunden. Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung bei der Identifizierung des Diebes.

Damals hatte ein Senior eine Filiale der Sparkasse Minden-Lübbecke in der Straße Sandtrifft aufgesucht. Im Rahmen der Bedienung des Geldautomaten ging der 81-Jährige fälschlicherweise davon aus, dass an dem Gerät ein technischer Defekt vorlag. Daraufhin unterbrach er den Auszahlungsvorgang. Hierbei bemerkte er leider nicht, dass der Automat das Geld auszahlte. Unmittelbar nachdem der Mindener den Automaten verlassen hatte, ging der bisher Unbekannte zum Apparat und nahm das Geld an sich. Hierbei wurde der mit einem blauem Camouflage T-Shirt mit weißem Aufdruck bekleidete Mann gefilmt. Der Aufnahme kann man auch entnehmen, dass der Tatverdächtige auf der rechten Wange mutmaßlich eine Narbe hat. Die Bilder können unter dem den Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/minden-diebstahl eingesehen werden.

Wer Hinweise zum Mann oder dessen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kripo Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell