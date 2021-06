Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R. /Lkr. RW) - Mauer beschädigt und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Zimmern o.R. /Lkr. RW (ots)

Am Montagmittag ist es in Zimmern zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 14:00 Uhr die "Alte Straße" in Richtung Ortsmitte. In der scharfen Kurve - Wendepunkt Hauptstraße - kollidierte er mit der dortigen Gartenmauer, welche dadurch in unbekannter Schadenshöhe beschädigt wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Gewerbegebiet fort.

Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Kombi handeln, der nun an der linken Fahrzeugseite und an der Beleuchtung hinten einen Schaden aufweist.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter 0741 477-0 entgegen.

