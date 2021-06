Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald) Heftiger Parkplatzunfall auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes - eine Person leicht verletzt (07.06.2021)

Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem heftigen Parkplatzunfall, bei welchem sich eine 37-jährige Frau leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes an der Mönchweilerstraße gekommen. Ein 81-jähriger Fahrer eines Opels wollte dort auf einer markierten Parkbox neben anderen Fahrzeugen einparken. Seinen eigenen Angaben zufolge rutschte der Mann dabei von der Kupplung des Autos. Der Opel schoss nach vorne und prallte gegen einen abgestellten VW Sharan. Durch die Wucht der Kollision wurde der Sharan noch gegen die halb geöffnete hintere rechte Tür eines links neben dem Sharan abgestellten VW Polos geschoben. Dessen Fahrerin war gerade damit beschäftigt, durch die geöffnete Fahrzeugtür ihr Kind auf dem im Fondbereiche befindlichen Kindersitz zu sichern. In der Folge wurde die in der geöffneten Tür stehende Frau zwischen Tür und Fahrzeugrahmen eingeklemmt und zog sich dabei leichte Verletzungen am Bein zu, welche später ärztlich behandelt werden mussten. Passanten konnten die Frau glücklicherweise von der anderen Seite her befreien und in das Innere des Polos ziehen. An den drei beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der 81-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

