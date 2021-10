Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Farbschmierereien auf Schulgelände

Heek (ots)

Am Samstag wurde eine Zeugin gegen 17 Uhr auf 3 Jugendliche (alle dunkel gekleidet mit Kapuzenpullovern) aufmerksam, die auf dem Grundschulgelände an der Schulstraße ein Fenster, das Hofpflaster und ein Klettergerüst mit Sprühfarbe mit verfassungsfeindlichen Inhalten beschmiert hatten. Als sie durch die Zeugin angesprochen wurden, flüchteten die Täter mit einem Motorroller und einem Fahrrad. Der Staatsschutz wurde informiert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

