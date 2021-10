Polizei Homberg

POL-HR: Aus Personengruppe heraus werden Rücklichter eines geparkten Pkw eingetreten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.10.2021:

Borken

Tatzeit: Sonntag, 10.10.2021, 01:30 Uhr

Aus einer Personengruppe heraus werden die Rücklichter eines geparkten Pkw eingetreten. Keine Täterhinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.-10.10.2021), gegen 01:30 Uhr, wurden die Rücklichter eines geparkten VW Polo eingetreten und somit komplett zerstört. Der zehn Jahre alte Pkw befand sich geparkt im Bereich der Altenburgstraße in Borken. Es soll sich um eine fünfköpfige Personengruppe gehandelt haben, aus der heraus, die unbekannten Täter die Rücklichter eingetreten haben. Nach Angaben der 59-jährigen Geschädigten soll sich die Personengruppe anschließend vom Tatort entfernt haben und sei weiter in Richtung Pferdetränke gezogen. Eine genauere Beschreibung der Personen war nicht möglich. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

