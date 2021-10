Polizei Homberg

POL-HR: E-Pedelec vor Lebensmittelmarkt entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.10.2021:

Melsungen

E-Pedelec vor Lebensmittelmarkt entwendet

Tatzeit: Samstag, 09.10.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 09.10.2021, 20:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendete ein vor dem Lebensmittelmarkt abgestelltes E-Pedelec.

Am Samstagabend (09.10.2021) in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde ein vor einem Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße abgestelltes E-Pedelec durch unbekannte Täter entwendet. Das E-Pedelec wurde durch den Besitzer unverschlossen an einem Fahrradständer vor dem Lebensmittelmarkt abgestellt. Es handelt sich um ein schwarz-silberfarbenes Damen-E-Pedelec der Marke Zündapp. Das E-Pedelec ist ca. 1 Jahr alt und hat einen Wert von ca. 1500,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

