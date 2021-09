Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Straftaten-Liste verlängert

Kaiserslautern (ots)

Seine Liste an Straftaten hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet um zwei weitere Einträge verlängert. Er wurde bei einem Diebstahl erwischt und konnte dann auch als Täter eines weiteren Diebstahls am gleichen Ort überführt werden.

Der amtsbekannte 23-Jährige fiel am Vormittag Mitarbeitern eines Betriebs in der Burgstraße auf, als er gerade das Büro verlassen wollte und in seinen Händen die Trinkgeldkasse hielt. Der Mann versuchte zwar zu flüchten, konnte aber von den Mitarbeitern festgehalten werden.

Die verständigte Polizeistreife nahm vor Ort die Personalien des Täters sowie den Sachverhalt auf. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der derselbe Mann am Tag zuvor schon einmal in dem Betrieb aufgetaucht war und ein Laptop mitgehen ließ - in diesem Fall war er jedoch entkommen. Auf den 23-Jährigen, der schon vielfach wegen unterschiedlicher Delikte aufgefallen ist, kommt nun ein (weiteres) Strafverfahren zu. |cri

