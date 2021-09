Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Radfahrer die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots)

In der Berliner Straße ist es in der Nacht zum Montag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Er fuhr auf dem Radweg. An der Einmündung zum Blechhammerweg achtete eine 20-jährige Autofahrerin nicht auf den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Sie bog ab und erfasste den Mann mit ihrem Wagen. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sanitäter versorgten ihn und brachten den Mann ins Krankenhaus. Sein Fahrrad und das Auto wurden durch den Unfall beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell