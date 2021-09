Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauchmelder schlägt Alarm

Kaiserslautern (ots)

Im Kinderschlafzimmer eines Mehrfamilienhauses in der Marienburger Straße hat am Sonntag ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am späten Nachmittag zu der Adresse aus. Weil niemand die Wohnungstür öffnete, kletterten die Helfer mit einer Leiter über die geöffnete Balkontür ins Haus. In der Wohnung trafen sie niemand an. Zum Glück war auch kein Feuer feststellbar. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Warum der Rauchmelder auslöste ist unklar. Die Mieterin der Wohnung konnte telefonisch erreicht werden. Sie kam umgehend nach Hause. |erf

