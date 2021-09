Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Elfjähriger bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Kaiserslautern (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Elfjähriger aus Kaiserslautern bei einem Unfall am gestrigen Freitag in Kaiserslautern zu. Gegen 14:50 Uhr lief der Junge nach Zeugenaussagen in der Königstraße plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Hier kam es zu einem Kontakt mit dem Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Pirmasens, der die Königstraße, von der Brandenburger Straße kommend, befuhr. Der Elfjährige wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung ins Westpfalzklinikum verbracht. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell