Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann versucht Fahrzeuge aufzubrechen und wird festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen konnte ein Mann festgenommen werden, der versuchte Fahrzeuge aufzubrechen. Gegen 09:00 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sie eine verdächtige Person gesehen habe, die versucht habe in der Straße Im Kuckucksschlag sowie Am Bruch Fahrzeuge aufzubrechen. Nachdem der Mann Einsatzkräfte der Kaiserslauterer Polizei erblickte, ergriff er zunächst die Flucht. Nach einer Verfolgung durch mehrere Straßen und ein angrenzendes Waldstück, konnte der amtsbekannte 21-jährige Mann aus Kaiserslautern in der Leibnitz Straße eingeholt und festgenommen werden. Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. |pvd

