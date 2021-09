Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mackenbach (ots)

Am gestrigen Samstag ereignete sich in Mackenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern mit seinem Motorrad die Kreisstraße 79 von Miesenbach kommend in Richtung Mackenbach. Am Ortseingang Mackenbach fuhr der 52-Jährige in den dortigen Kreisel ein. Beim Ausfahren geriet er auf eine Ölspur, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Kreisel musste bis zum Eintreffen eines Teams der Straßenmeisterei, welches die Fahrbahn reinigte, gesperrt werden. |pvd

