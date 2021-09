Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Dieb verjagt

Kaiserslautern (ots)

Ein 43-Jähriger hat am späten Sonntagabend in der Moltkestraße einen mutmaßlichen Dieb in die Flucht geschlagen. Ihm fiel der Mann auf, als er sich am Schuppen seines Nachbarn und dann im Garten des 43-Jährigen zu schaffen machte. Den Verdächtigen vertrieb der Anwohner aus seinem Garten, dann informierte er die Polizei. In der Nähe des Stadtparks traf eine Polizeistreife den Beschriebenen an. Aus dem Schuppen hatte der 23-Jährige eine Packung Grillanzünder mitgenommen. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. |erf

