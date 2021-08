Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gartenstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Am Dienstagabend (10.08.21) hielt eine 16-jährige Rollerfahrerin aus Coesfeld verkehrsbedingt an der Gartenstraße. Vor ihr stand ein Auto. Gegen 17.30 Uhr setzte der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug zurück und stieß gegen den Roller. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei in Coesfeld bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

