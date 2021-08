Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Mit Auto in den Graben

Coesfeld (ots)

Die Polizei ermittelt nun, warum ein 19-jähriger Nottulner am Dienstag (10.08.21) mit seinem Auto in einen Graben der B525 fuhr. Gegen 7.45 Uhr war der Mann auf der Bundesstraße in Richtung Nottuln unterwegs, als er auf Höhe von Darup von der Straße abkam. Die Feuerwehr Nottuln war ebenfalls im Einsatz und barg den Mann aus seinem Auto. Mit einem Rettungswagen kam der Nottulner schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die B525 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle ab.

