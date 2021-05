Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Erst Schlüssel, dann VW Golf gestohlen

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8. Mai 2021) in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße eingedrungen. Während der Bewohner im Obergeschoss schlief, nahmen die Diebe im Eingangsbereich des Hauses eine Jacke samt enthaltener Brieftasche sowie PKW-Schlüssel, die auf einer Kommode lagen, an sich. Mit dem Schlüssel entwendeten sie anschließend offensichtlich den an der Straße abgestellten schwarzen VW Golf mit dem Kennzeichen KLE-VB520. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Autos machen können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

