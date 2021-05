Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebe schrauben Auspuffanlage ab

Emmerich (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen (4. Mai 2021) haben unbekannte Täter die Auspuffanlage eines VW Golf abgeschraubt, der auf dem Schotterparkplatz an der Wallstraße abgestellt war. Als die Besitzerin des Wagens am Dienstag den VW startete, bemerkte sie erst laute Geräusche sowie Qualm und in Folge dessen den Diebstahl der Fahrzeugteile. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

