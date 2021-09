Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich am Wochenende Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße verschafft. Bewohner einer Wohneinheit im zweiten Obergeschoss meldeten der Polizei am Sonntagabend, dass offenbar jemand im Laufe des Nachmittags versucht hat, in die Räume einzudringen. Als sie am Abend nach Hause kamen, funktionierte das Türschloss nicht wie gewohnt und an der Tür waren Absplitterungen zu erkennen.

Erst mit Hilfe eines Schlüsseldienstes könnte die Tür geöffnet werden. Ersten Überprüfungen zufolge, waren die Täter nicht in die Wohnung eingedrungen. Gestohlen wurde nichts. Der entstandene Sachschaden liegt dennoch bei mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen 12 und 19.20 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell