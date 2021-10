Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Hamminkelner Straße. Der Keller ist entweder über den Hausflur oder eine Tiefgarage erreichbar, der mehrere Häuser des gesamten Gebäudekomplexes unterirdisch verbindet. Da keine Einbruchspuren an der Flurtür vorhanden sind, ist zu vermuten, dass der Zugang über die Tiefgarage erfolgte. Mehrere Kellerräume wurden aufgebrochen. Eine komplette Übersicht über das mögliche Diebesgut liegt noch nicht vor. Bekannt ist, dass Werkzeuge, ein Rucksack und Getränkedosen gestohlen wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

